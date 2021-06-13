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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عروس البحر.. نسرين طافش تبهر متابعيها من المالديف

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نسرين طافش في الصورة من المالديف وهي أمام البحر، مما أبهر متابعيها.

 

وعلقت نسرين طافش على الصورة قائلة: "وفي بحر العشق ذبت كالملح لم يبق كفر ولا إيمان.. شك ولا يقين.. يشع في قلبي كوكب تختبئ فيه السبع سماوات". 
 

وشاركت نسرين طافش في موسم رمضان من خلال مسلسل "المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.


ويشارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

نسرين طافش التواصل الاجتماعي صورة جديدة انستجرام الفن

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