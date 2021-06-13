طبيب منتخب الدنمارك يروي لحظات إنعاش قلب إريكسن

كشف مورتن بوسين طبيب المنتخب الدنماركي، لحظات إنعاش اللاعب كريستيان إريكسن الذي تعرض لأزمة قلبية في بطولة يورو 2020.

وسقط إريكسن مغشيًا عليه خلال مواجهة منتخب بلاده أمام فنلندا، أمس السبت، وتدخل الفريق الطبي سريعًا لإنعاش قلبه، قبل أن يتم نقله للمستشفى.

وقال بوسين، في تصريحات نقلتها الصحف العالمية: “كان يتنفس، وقلبه كان ينبض وتغير ذلك فجأة".

وتابع: "منحنا إريكسن إسعافات أولية لإنعاش القلب، ونجحنا في إعادة وعيه، كما أنه تحدث معي قبل نقله إلى المستشفى".

واستكملت مباراة الدنمارك وفنلندا مرة أخرى، وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.



وقال الاتحاد الدنماركي، في بيان رسمي: "تحدثنا مع إريكسن، وهو في حالة مستقرة، لكنه سيبقى في المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات".