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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. كواليس جلسة الخطيب ونجم استون فيلا

صدى البلد

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ظهر اليوم محمود تريزيجيه، نجم الأهلي السابق والمحترف بصفوف استون فيلا الإنجليزي بمقر النادي بالجزيرة.


وحرص الخطيب على الاطمئنان على حالة تريزيجيه، وبرنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بالرباط الصليبي، وذلك خلال الجلسة الودية التي عقدت اليوم.


وأعرب تريزيجيه عن سعادته بدعم محمود  الخطيب له وتواصله معه هاتفيا عقب تعرضه للإصابة مباشرة بالرباط الصليبي، مؤكدا أن هذا الأمر ساهم كثيرا في رفع حالته النفسية والمعنوية بعد التعرض للإصابة.


وأضاف أنه يعتز بشدة بانتمائه إلى النادي الأهلي، مؤكدًا شعوره بالفخر لكونه واحدا من اللاعبين الذين تشرفوا بارتداء قميص نادي القرن.


وفي نهاية الجلسة جدد الخطيب رسائل الدعم  لتريزيجيه، معربا عن آمله في تعافيه من الإصابة بأسرع وقت ممكن، والعودة بقوة لتمثيل الكرة المصرية والنادي الأهلي في الملاعب الأوروبية.

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