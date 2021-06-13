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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استعداداً لبناء وتشغيل أول مدرسة في مشروع الـ 1.5 مليون فدان..

الأبنية التعليمية بمطروح تتسلم قطعة أرض بالمغرة

صدى البلد

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، أن وفد فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة مطروح قد تسلم بالفعل من إدارة الشركة قطعة الأرض المخصصة لإقامة مدرسة بمنطقة المغرة.



حيث من المقرر أن تقوم شركة تنمية الريف المصرى الجديد ببناء المدرسة وفق مواصفات ومتطلبات الجهة التعليمية، وذلك استعداداً لتشغيلها بمعرفة وزارة التربية والتعليم، لخدمة أبناء المزارعين والمنتفعين بأراضى مشروع ال ١.٥ مليون فدان فى منطقة المغرة.

 

وكان اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد قد أعلن منذ أيام عن الانتهاء من تجهيز الوحدة الصحية بالمنطقة الخدمية الأولى للريف المصرى الجديد فى منطقة المغرة، حيث قامت وزارة الصحة بتجهيزها بالأثاث والمعدات اللازمة، كما قامت مديرية الصحة بمطروح باستلامها، وتزويدها بالطاقم الطبى وبدء تشغيلها.

هذا وتقوم الوحدة الصحية منذ أيام بتقديم كافة الخدمات الطبية لمنتفعى وسكان أراضى "الريف المصرى الجديد" فى المغرة.. كما تتواجد عربة إسعاف وطاقم طبى على مدار اليوم داخل الوحدة الصحية، تقوم بتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة على مدار الساعة.

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