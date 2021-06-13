نيابة الدخيلة : استدعاء مسئولي الشواطئ لبيان واقعة غرق شاب بمنطقة البيطاش

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة غرق شاب بمنطقة البيطاش، واستدعاء مسئولي الشواطئ لبيان كيفية نزوله.



كما صرحت النيابة بدفن الثمان، بعد العثور عليها اليوم طافيًا على سطح المياه.

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وبذلت قوات الإنقاذ النهري مدعومة بعدد من غواصين الخير، وعلى راسهم الكابتن إيهاب المالحي، جهودًا مضنية للعثور على شاب غرق في شاطئ المعلمين بالبيطاش على مدار 3 أيام متواصلة، ولكن حدثت مفاجأة صباح اليوم وظهر الجثمان طافيًا على سطح المياه.



وقال الكابتن إيهاب المالحي ، في تصريحات لصدى البلد، إن الجثمان لشاب يدعى (محمد.ر.ع) من منطقة العامرية، وغرق عقب نزوله مياه البحر فجر يوم الجمعة الماضية، وبعد مرور 3 أيام من البحث عن الجثمان ظهر بشاطئ البترول، الذي يبعد حوالي كيلو ونصف عن مكان الغرق.



وبدأت الواقعة، عندما تلقي قسم شرطة الدخيلة، بلاغا من مشرفي شواطئ العجمي، التابعين للإدارة العامة للسياحة والمصايف، بوجود حاله غرق في شاطئ المعلمين بالعجمي بيطاش.



وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف وقوة من قسم الدخيلة ومسئولي شواطئ العجمي لمكان الحادث، وتبين غرق شاب يدعي محمد رمضان عبدالقادر، ١٩ عام، من منطقة العامرية بلإسكندرية، في الساعه الخامسة فجر الجمعة، مخالفًا مواعيد العمل داخل الشواطئ، وغرقه عقب نزوله لمياه البحر، ولم يتم انتشال جثته.



وأضاف المالحي ، أن قوات الإنقاذ النهري مدعومة بـ 6 غواصين من فريق غواصين الخير بذلوا جهود كبيرة خلال اليومين الماضيين، ولكن لم يتم العثور على الجثمان.



وقال المالحي: كان من المقرر استئناف أعمال البحث اليوم، ولكن ظهر جثمان في شاطئ يبعد مسافة صغيرة عن المكان، ووتعرف أهله عليه، وتبين أنه غريق شاطئ المعلمين، حيث ظهر بفضل الله على سطح المياه على مسافد 1.5 كليو من مكان الغرق.

