رئيس جامعة بنى سويف: تشكيل لجان فنية لمراجعة برامج الجامعة الأهلية

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع جامعة بني سويف الأهلية، بحضور الدكتوره فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والدكتور خالد عباس وكيل مؤسسي الجامعة الأهلية.

واستعرض الدكتور منصور، خلال الاجتماع معدلات التنفيذ الخاصة بالأعمال الإنشائية داخل الجامعة والتى تسير طبقاً للمخطط التنفيذي لها حيث تم تخصيص مساحة 42 فدانا لإنشاء الجامعة الأهلية حيث تتضمن المرحلة الأولى كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة.

وأكد رئيس جامعة بنى سويف ، على تشكيل لجان فنية لمراجعة برامج الجامعة الأهلية والتى تشمل لجان لمراجعة البرامج الأكاديمية، ولجان مالية لمراجعة دراسة الجدوى، ولجان قانونية لمراجعة اللائحة العامة ولوائح الكليات، وترشيح منسقين للبرامج بالكليات.