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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Honor 50.. تسريب المواصفات الكاملة لسلسلة هونر المتطورة

هاتف Honor 50
هاتف Honor 50

تستعد شركة هونر Honor، لإطلاق سلسلتها الخمسين من الهواتف الذكية رسميا، وهو أول خط متطور جديد تطلقه الشركة بعد الانفصال عن هواوي، واليوم ظهرت جميع المواصفات الكاملة لسلسلة Honor 50.

 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تستعد شركة هونر لطرح سلسلة Honor 50، رسميا في 16 يونيو الجاري خلال حدث عبر الإنترنت في مدينة شنجهاي بالصين.

 

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مواصفات هاتف هونر Honor 50 SE

يعد هاتف Honor 50 SE أرخص هواتف السلسلة، وسيأتي مع شاشة من نوع LCD، وبجودة عرض FHD +، وبقياس 6.78 بوصة، ويزن الهاتف حوالي 191 جراما، وبأبعاد 164.73 × 75.63 × 8 مللميتر.

 

وسيعمل هاتف Honor 50 SE بواسطة معالج ميديا تك من نوع  Dimensity 900، وسيحتوي الهاتف على إعداد ثلاثي الكاميرا، الرئيسية بدقة 100 ميجابيكسل، ومستشعر فائق السرعة بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

 

وسيتمتع هاتف Honor 50 SE، ببطارية 4000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع 66 وات.

 

Honor 50 SE
هاتف Honor 50 SE

 

مواصفات هاتف Honor 50

يشمل هاتف Honor 50، شاشة من نوع OLED، وبقياس 6.57 بوصة OLED، وبجودة عرض FHD + ، وسيبلغ قياس هذا الطراز 159.96 × 73.76 × 7.78 مللميتر، ويزن حوالى 175 جرامًا، تحتوى على نوتش مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابيكسل.

 

ويعمل هاتف Honor 50، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، وسيحزم الإصدار العادي من سلسلة هونر بطارية بقوة 4300 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 66 وات.

 

وبالنسبة للكاميرا، سيأتي هاتف  Honor 50، بإعداد كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها، بدقة 108 ميجابيكسل، ومستشعر عريض بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

 

هاتف Honor 50


مواصفات هاتف  Honor 50 Pro

يعد هاتف Honor 50 Pro، أغلى طرازات سلسلة هونر الجديدة، ويتشارك في بعض المواصفات مع الإصدار العادي، ولكنه سيأتي بشاشة أكبر بقياس 6.72 بوصة، من نوع OLED، وبجودة عرض FHD +، تمتاز بنوتش عريض أعلى اليسار مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل.

 

ويتم تشغيل هاتف Honor 50 Pro، بواسطة معالج من نوع  Snapdragon 778G ، على غرار الإصدار الرئيسي بالسلسلة هونر 50.

 

وسيحتوي هاتف Honor 50 Pro، أيضاً على كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها بدقة 108 ميجابيكسل، ومستشعر عريض بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر ماكرو 2 ميجابيكسل.

 

وسيحزم هاتف هونر، الذي يزن 187 جراما، بطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100 وات، وستعمل جميع إصدارات السلسلة بواجهة المستخدم Magic UI 4.2، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11.

Honor 50 Pro
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