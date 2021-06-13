رئيس تعليم البرلمان يوافق على مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة

وافق الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، موجها الشكر إلى لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي على الجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.

وقال هاشم، خلال الجلسة العامة اليوم: نشكر الحكومة على تعزيز جهود المنظومة التعليمية والمستشفيات الجامعية، ورأينا أن نؤكد على ضرورة صرف الحافز الشهري للمعلمين المعينين وأن تعطله أدى لارتباك بالمدارس.

واستطرد: أوصينا بضرورة وجود خطة لترشيد النفقات لهيئة جودة التعليم ، وفي المجمل أوافق على الموازنة، وأشكر الحكومة على جهودها في الفترة الماضية.

و طالب الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب، في وقت سابق ، بزيادة الإنفاق على الخدمات التعليمة والصحية وكذلك توفير المخصصات المالية للمشروعات التى لم تستكمل، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة.

وقال المندوه، فى كلمته للتعليق على مشروع الموازنة العامة للدولة، إننا فى فترة استثنائية ولابد أن نكون أشد حرصا لماهو قادم، كما أن على الحكومة أن تفكر في تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية ما جاء فى تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموزازنة العامة، فيما يتعلق بإدارة الأزمات والمخاطر، مشيدا بالتشريعات الصادرة مؤخرا فى مواجهة الأزمات وآخرها قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.