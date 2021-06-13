نافس صلاح وزامل النني.. شادي اسماعيل يقود صيد المحلة للدورى الممتاز ب

نجح نادي صيد المحلة في التأهل إلى الدوري الممتاز “ب” بعد الفوز على فريق دسوق في الجولة قبل الأخيرة من منافسات دوري القسم الثالث.

احتل فريق صيد المحلة المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 67 نقطة جمعها من الفوز في 22 مباراة وتعادل في 4 وخسر ثلاث مباريات فقط.

سجل لاعبو فريق صيد المحلة 57 هدفا واستقبلوا 18 هدفا، وحصد شادي إسماعيل مهاجم الفريق، جائزة هداف المجموعة، حيث سجل 18 هدفا.

يعد شادي اسماعيل احد ابرز مهاجمي القسم الثالث ونجح في تسجيل 18 هدفا وقيادة الفريق للصعود للقسم الثاني .

وحكى شادي اسماعيل لـ "صدي البلد" بداية حياته قبل أن يلعب في مركز المهاجم الصريح وقال: بدأت اللعب في مدرسة الكرة بنادي طنطا ثم انتقلت لفريق بلدية المحلة وقضيت معهم 7 أعوام، وتم تصعيدي للفريق الأول في سن ال20 ".

وأكمل: تركت بلدية المحلة بسبب ظروف الجيش و انضممت لفريق اتحاد بسيون بقيادة علاء صابر كحارس مرمى وكنت احتياطيا مع الفريق حتي تم تعيين عبدالله الصاوي لإدارة الفريق فنيا وفي إحدى التدريبات لعبت في مركز رأس الحربة وأبدي إعجابه الشديد بمهاراتي وتألقي".

وأوضح: في مباراة ودية بين الدورين بين "اتحاد بسيون ونادي بسيون"، تم إشراكي في المباراة في الدقيقة الـ 70 ، وأحرزت ثلاثة أهداف "هاتريك" بعد أن كنا خاسرين بنتيجة هدف دون رد.

وأكمل: "بدأت مسيرتي في المركز الجديد أمام زفتي بالدور الثاني وتمكنت من إحراز هدف الفوز في الدقيقة 94 من عمر اللقاء، وبعدها شاركت في جميع مباريات الدور الثاني وأحرزت 13 هدفا.

وأوضح : "استطاعت قيادة الفريق للمركز الخامس بعد ان كنا مهددين بالهبوط ثم انضممت إلى فريق ميت غمر لموسمين في الاول أحرزت 17 هدفا وتصدرت ترتيب هدافي المجموعة بالقسم الثالث وفي الموسم الثاني سجل 16 هدفا ".

وعن علاقته بالنجم الدولي محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي قال: كنا أصدقاء مقربين للغاية حتى أنه كان دائما يأتي إلى طنطا ويمكث معي بالأيام".

وعن محمد صلاح : دائما كان منافسي عندما كان يلعب لفريق مقاولون طنطا وانا العب في البلدية وعقب المباراة كنا نركب المواصلات من المحلة وحتى طنطا ثم ينزل هو امام المعرض ليركب إلي قريته وهو مثلي الاعلي وأتمنى أن أتواصل معه.