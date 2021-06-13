استمرار فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ببني سويف للوقاية من الجلد العقدي والجدرى

تلقى الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريرا من مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن، والتي يتم تنفيذها، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور عصام يحيى مدير مديرية الطب البيطري ببني سويف، أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها بلغ 113 ألفاً و389 رأسا، منها 91 ألف 381 رأساً من الأبقار، و 22 ألف من الأغنام والماعز وذلك "منذ انطلاق الحملة مطلع أبرايل الماضى وحتى 10 يونية 2021"، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

وأشار مدير الطب البيطري إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير جميع المستلزمات البيطرية، موضحا أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية.

وأكد على تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.