تشريعية البرلمان توافق على اتفاقيات دولية
وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الافريقى رقم ٢٠١٩/٤ الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٢ بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية ، فى إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك.
وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٩ لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية رقم ٢٠١٩/٣ الصادر بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١ بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك ، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك نظرا لعدم وجود ما يخالف الدستور واللائحة الداخلية للمجلس بهم.