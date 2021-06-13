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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم "سكاي دراجون" في مهرجان الإسماعيلية الدولي

صدى البلد

يعرض  فيلم "سكاي دراجون" المقرر أن يكون حفل تدشينه في سينما دار القوات الجوية ضمن فعالية "طفلك مستقبل وأمل الوطن" والمقامة لـ ٣ ايام، في ٢٤ يونيو الحالي. 

 

وتشمل الحفل عددا من الورش المخصصة للطفل بين الرسم والتلوين والمهارات المختلفة برعاية وزارة الشباب والرياضة والمركز القومي للسينما وجامعة دمنهور التي تقدم كل عام مؤتمر إعلام وطني هادف وبمشاركة تنسيسقية شباب الأحزاب والسياسيين.
 

 

"سكاي دراجون" هو أول فيلم مصري انيميشن بأيادٍ مصرية ١٠٠% موجه للطفل المصري وهو اول فيلم يحكي عن حدث حقيقي في تاريخ القوات الجوية. 

 

وتدور قصته حول حدث فارق في الماضي ويرتبط بالحاضر واحداث الفيلم تربطه بالمستقبل وهو جزء من سلسلة "دلتا ٩٩" كجزء أول. 

 

ويأتي في إطار تكاتف مؤسسات المجتمع المدني والقوى الناعمة مع مؤسسات الدولة لمحاربة الفكر بالفكر ومخاطبة العقول الصغيرة وتغذيتها بمعلومات هادفها تعزز المعرفة والانتماء وتمنع الاستقطاب والانحراف من خلال رسائل مباشرة و غير مباشرة والفيلم ياتي في اطار تشويقي وترفيهي يواكب العصر.
 

وتقول مي ياقوت، مؤلفة الفيلم، إن الفيلم استغرق قرابة عامين ونصف العام منذ طرح الفكرة، وأنها وفرق العمل واصلوا الكد والتعب لإنهائه وخروجه للنور في فعالية للطفل خاصة وأنه الحدث الأول من نوعه. 

 

وتابعت أنها نيابة عن فريق العمل يشكرون إدارة الشئون المعنوية كونها دعمت الفكرة رغم أنها جديدة كما يشكرون الرعاة من الوزارات والداعمين للفكرة. 

 

وأضافت أن الفيلم يعرض لمرة واحدة في مهرجان الإسماعيلية الدولي في فئة الكرتون، وأنه مترجم للغه الانجليزية.

 

كان تم إطلاق بوستر الفيلم في ٦ أكتوبر الماضي والبرومو في عيد القوات الجوية الماضي؛ تمهيدا لعرضه بالسينما، وقد لاقي استحسانا من جميع المواقع الإعلامية. 

 

الجدير بالذكر أن الفيلم مصدق عليه من ادارة الشئون المعنوية.

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