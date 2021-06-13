ضبط عاطل بحوزته 7 آلاف قرص مخدر ببني سويف

تمكنت مباحث الفشن ببني سويف، من إلقاء القبض على عاطل بحوزته 7 آلاف قرص من الترامادول المخدر قبل ترويجها على عملائه مدمني المخدرات في دائرة مركز الفشن.

كان اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من العميد محمود مهني، مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بإلقاء وحدة مباحث الفشن القبض علي عاطل وبحوزته 7 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها علي عملائه بدائرة مركز الفشن.

كان الرائد عمرو حسونة، معاون مباحث الفشن، تلقى معلومات من أحد مصادره السرية تفيد بقيام عاطل يدعي “خ . م”، مقيم بمدينة الفشن، بجلب كمية من الأقراص المخدرة لترويجها علي عملائه مدمني المخدرات بمركز ومدينة الفشن.

وعلي الفور تم إخطار العميد محمود حاتم، رئيس مباحث جنوب بني سويف الذي أمر بسرعة إلقاء القبض عليه، وضبط ما بحوزته من مخدرات.

وبعد تقنين الإجراءات.. تمكنت النقباء مسعد ذكي، وحسين ابراهيم، معاونا المباحث، وأمناء الشرطة محمد ابراهيم، ويسري المليجي، من ضبط المتهم وبحوزته 7 آلاف قرص مخدر قبل توزيعها وترويجها علي عملائه بمركز الفشن.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.