عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النقد الدولي: تخصيص 100 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة كورونا

أرشيفية
أرشيفية

حاول قادة دول مجموعة السبع، حل الخلافات الدائرة بشأن اقتراح لتخصيص 100 مليار دولار من أموال صندوق النقد الدولي لمساعدة دول تعاني في مواجهة أزمة كوفيد-19.

 

وأوضحت مسودة شبه نهائية لبيان المجموعة اطلعت عليها “رويترز”، أن ألمانيا وإيطاليا لم تساندا بعد إدراج المبلغ في البيان الختامي للقادة.

 

وكان أعضاء الصندوق اتفقوا في أبريل على زيادة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد 650 مليار دولار وتدرس مجموعة السبع تخصيص 100 مليار من حقوق دول المجموعة لمساعدة البلدان الفقيرة في مكافحة جائحة كوفيد.

 

وحقوق السحب الخاصة أصول احتياطية للصندوق قابلة للاستبدال بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني أو الين أو اليوان الصيني، وللدول الأعضاء إقراض نصيبها منها إلى دول أخرى أو التبرع به.

 

وقالت رئيسة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا للصحفيين على هامش القمة إن دعم مجموعة السبع للخطة مشجع وتوقعت رسالة واضحة لاحقا بخصوص أفضل السبل للمضي قدما، مضيفة أن هدف المئة مليار دولار كان محل نقاش.

ترشيحاتنا

تفاقم الانهيار المالي.. العملة اللبنانية تهوي في سوق الصرف وتسجلا سعرا متدنيا

مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب صندوق الإسكان يصل القاهرة

وزير التعليم: مباحثات مكثفة مع شركات أوروبية لإنشاء مدارس فنية متقدمة

طارق شوقي: استراتيجية لإصلاح وتطوير التعليم الفني تقوم على 5 محاور

هل الاغتسال يغني عن الوضوء.. وهل تصح الصلاة من دونه ؟

رسالة مؤثرة من الأهلي لـ تريزيجيه عقب زيارته لمران الفريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للموظفين .. خصم نصف المرتب والفصل من الخدمة حال تقييمك بهذا الأداء

بعد كثرة الشكاوى.. الكهرباء ترد على سبب تأخر تركيب العدادات الكودية

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

الحكومة تكشف حقيقة الرسالة الصوتية لانتشار مرض الحصبة بين الأطفال

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

احذر.. حالتان تحرمانك من صرف المعاش في القانون الجديد

الكويت تعتزم الاستمرار في إغلاق حدودها أمام الوافدين بسبب كورونا

6 معلومات عن محمد حسين يعقوب بعد تغيبه عن قضية خلية داعش إمبابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جديد ولذيذ.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

الدمج بين لقاحي فايزر واسترازينيكا .. دراسة تكشف الفوائد والأضرار

لحظات رعب.. سائحة تلتقط صورة لشبح امرأة على نافذة الفندق

يكشف سرا خطيرا.. يوتيوبر يعثر على جسم غامض عبر Google earth.. صور

فيديو

2.5 مليار جنيه حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديوجراف

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

فيديوجراف| حقائبها الباهظة .. أسعار خرافية لملابس ياسمين صبري

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ