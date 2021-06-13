النقد الدولي: تخصيص 100 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة كورونا

حاول قادة دول مجموعة السبع، حل الخلافات الدائرة بشأن اقتراح لتخصيص 100 مليار دولار من أموال صندوق النقد الدولي لمساعدة دول تعاني في مواجهة أزمة كوفيد-19.

وأوضحت مسودة شبه نهائية لبيان المجموعة اطلعت عليها “رويترز”، أن ألمانيا وإيطاليا لم تساندا بعد إدراج المبلغ في البيان الختامي للقادة.

وكان أعضاء الصندوق اتفقوا في أبريل على زيادة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد 650 مليار دولار وتدرس مجموعة السبع تخصيص 100 مليار من حقوق دول المجموعة لمساعدة البلدان الفقيرة في مكافحة جائحة كوفيد.

وحقوق السحب الخاصة أصول احتياطية للصندوق قابلة للاستبدال بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني أو الين أو اليوان الصيني، وللدول الأعضاء إقراض نصيبها منها إلى دول أخرى أو التبرع به.

وقالت رئيسة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا للصحفيين على هامش القمة إن دعم مجموعة السبع للخطة مشجع وتوقعت رسالة واضحة لاحقا بخصوص أفضل السبل للمضي قدما، مضيفة أن هدف المئة مليار دولار كان محل نقاش.