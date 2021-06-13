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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على إيرادات 4 أفلام خلال عرضهم في يوم

رامز جلال
رامز جلال

حققت أفلام عيد الفطر، إيرادات منخفضة نظرا لانشغال الجمهور بالدراسة وانتهاء عيد الفطر، وهي الإيرادات التي رصدها "صدى البلد" منذ عرض الأفلام فى عيد الفطر وحتى الآن .

 

وجاءت الإيرادات مجتمعة حيث حققت أول أمس الجمعة إيرادات بلغت 558.492 جنيه بعد عرض 4 أفلام منذ حلول عيد الفطر وحتى الآن، حيث كان ينافس فيلم "للايجار"، ولكن بسبب ضعف إيراداته تم رفعه من دور العرض. 


أحمد نوتردام 

 

حقق فيلم "أحمد نوتردام" إيرادات  176.991 جنيها، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

 

وتدور أحداث "أحمد نوتردام" حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف تقع من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام) المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.

 

فيلم ماما حامل

حقق فيلم “ماما حامل” الذى تقوم ببطولته ليلى علوى إيرادات بلغت قيمتها 176.813  جنيها وذلك فى اول يوم عرض حيث كانت حددت الشركة المنتجة عرض الفيلم الأربعاء .

 

وجاء فيلم “ماما حامل” ليتحل المركز الثانى بعد فيلم “احمد نوتردام” لتفوق على فيلم ديدو الذى جاء فى المركز الثالث وفيلم ثانية واحدة الذى جاء فى المركز الرابع.

 

وتدور أحداث الفيلم حول خلافات كوميدية بين الآباء والأبناء، وذلك بسبب رغبة الوالدين في رؤية أبنائهما عاصم وباسم متزوجين ولديهمً أسرة وأطفال مثل كل الشباب، لكنهما لا يرغبان في هذا الأمر، إلى أن تنقلب الأحداث رأسًا على عقب عندند علمهم بحمل والدتهما سمية وإنجابها لتوأم.

فيلم أحمد نوتردام يحقق إيرادات 176 ألف جنيه أمس

«ديدو» لـ كريم فهمى يحقق إيرادات 296 ألفا.. أمس

فيلم ديدو 

 

حقق فيلم "ديدو" 163.012 جنيهات وهو من تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

 

فيلم ثانية واحدة 

 

حقق الفيلم الثالث والأخير "ثانية واحدة" إيرادات 41.676 جنيها وهو من بطولة دينا الشربيني ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي، تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.

 

وتدور أحداث فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير.

أفلام عيد الفطر أحمد نوتردام ماما حامل ديدو ثانية واحدة

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فيلم أحمد نوتردام يحقق إيرادات 176 ألف جنيه أمس

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