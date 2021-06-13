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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لعلاج حب الشباب بسرعة .. جربي ماسك الأسبرين

علاج حب الشباب
علاج حب الشباب

يعد ماسك الأسبرين من أقوي الوصفات الطبيعية االتى تستطيع علاج حب الشباب بسرعة وتظهر نتائج واضحة من أول استخدام.

 

كما يساعد ماسك الأسبرين وخل التفاح فى حماية الأجزاء غير المصابة من ظهور حب الشباب مما يجعله حلا سحريا لأصحاب البشرة الدهنية.

 

نقدم لكم  طريقة عمل ماسك الأسبرين وخل التفاح لعلاج حب الشباب ومشاكل البشرة، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ boldsky ”.

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مكونات ماسك الأسبرين لحب الشباب: 

 

2 قرص من الأسبرين 

ملعقة صغيرة من خل التفاح

 2-3 ملاعق كبيرة من ماء الورد

 

طريقة استخدام ماسك الأسبرين لحب الشباب: 

 

اطحنى أقراص الأسبرين جيدا حتى تصبح ناعمة ثم امزجيها مع المكونات الأخرى . 

انقعي كرة قطنية في المحلول وامسحي بها وجهك خاصة الأماكن التى يوجد بها حب الشباب.

 اتركي ماسك الأسبرين لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر وجففيه جيدا

 

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