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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صدى البلد يرصد موسم حصاد البنجر .. صور

صدى البلد

البنجر هو أحد أنواع الخضار الجذرية المستخدمة في العديد من المأكولات في جميع أنحاء العالم، وهو مصدر لمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي تمتلك خصائص طبية.

 

ويعد البنجر من الخضار المنخفضة في السعرات الحرارية، ولكن عالية في الفيتامينات والمعادن القيمة، كما يحتوي البنجر على نترات وأصباغ غير عضوية، وهي مركبات نباتية لها العديد من الفوائد الصحية.

 

رصدت عدسة صدي البلد موسم حصاد البنجر فى الفيوم، وظهر فى الصور مساعدة الاطفال للرجال فى حصد الأطنان المهولة من البنجر .

 

فوائد البنجر الأحمر..

1-خفض ضغط الدم..

عصير البنجر يخفض ضغط الدم في غضون ساعة واحدة فقط من الشرب، كما يساعد على الحفاظ على انضباط ضغط الدم إذا استهلك على أساس منتظم. عصير البنجر له خصائص مساعدة في منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية ومشاكل القلب والأوعية الدموية. تشير الدراسات إلى أن استهلاك عصير البنجر قد يحسن استجابة الجسم الفسيولوجية لممارسة الرياضة.

2-مكافحة الشيخوخة..

الجزيئات الحرة التي تساعد على الاكسدة تعجل الشيخوخة داخل الجسم وعلى البشرة من الخارج. عصير البنجر غني بالمواد المضادة للأكسدة والمركبات الفينولية التي تقضي على الجزيئات الحرة الناتجة من الأكسدة. شرب عصير البنجر بصورة يومية يساعدك في التخلص من تجاعيد البشرة بصورة مذهلة.


 

3-علاج البدانة..

تشير الدراسات الى أن عصير البنجر له تأثير إيجابي محفز لعملية التمثيل الغذائي وخاصة في حالات السمنة المفرطة. يشير الباحثون إلى عصير الشمندر يساعد على تعزيز فقدان الوزن كجزء من نظام غذائي صحي شامل.


 

4-تنقية الكبد من السموم..

الاستهلاك المنتظم من عصير الشمندر يساعد على حماية الكبد من التلف التأكسدي والإجهاد. المركبات الموجودة بالبنجر تساعد الكبد على إزالة السموم وتحفز وظيفة خلايا الكبد.

5-مكافحة السرطان..

تراكم السموم في الجسم غالبا ما يؤدي إلى ظروف صحية خطيرة، مثل السرطان. وتشير الأبحاث إلى أن عصير الشمندر إذا ما تم استهلاكه على أساس يومي، يقوم بعمل ممتاز في القضاء على السموم المسببة للسرطان في الجسم.

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