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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس السيادة السوداني يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

الفريق أول عبدالفتاح
الفريق أول عبدالفتاح البرهان خلال لقاء سابق بآبي أحمد

أعاد مجلس السيادة الانتقالي في السودان التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة، مجددا بذلك تمسك السودان وإصراره على الخروج باتفاق ملزم لإثيوبيا التي تتجاهل حقوق دول المصب التاريخية، وفق ما أوردت شبكة العربية.

 

وقبل يومين، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن "الحل السياسي" هو الطريق الذي يوصل إلى النتائج بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي.

 

وقال البرهان في مقابلة مع قناة "الشرق"، إن "السودان يسعى إلى توافق ثلاثي مع مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة".


وأضاف "وجهة نظرنا واضحة للجميع، بأن الحل السياسي والتفاوض السلمي، هو الطريق الذي يوصل إلى نتائج".

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يأتي ذلك فيما استقبل رئيس مجلس الوزراء  السوداني عبد الله حمدوك اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، وذلك بحضور كل من مفوض عام السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي اديوي بانكولي، وكبير مستشاري رئيس المفوضية محمد الحسن ولد لباد ورئيس مكتب الاتحاد الإفريقي بالخرطوم السفير محمد بلعيش.

 

واستعرض اللقاء الأوضاع في السودان فيما يخص مسار الانتقال للديمقراطية، حيث قدم رئيس مجلس الوزراء شرحاً وافياً حول التقدم الذي أُحرز حتى الآن في كل المجالات خاصة قضايا السلام والتنمية الاقتصادية.

 

كما قدم حمدوك خلال اللقاء شرحاً حول موقف السودان فيما يتعلق بملف سد النهضة.

 

ونقل حمدوك لوفد الاتحاد الإفريقي أن السودان يؤكد أن موضوع سد النهضة يجب أن يكون في إطار شامل للتعاون والتكامل بين الدول الثلاث، وأن موقف السودان يتلخص في ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة حتى يتمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية وتفادي الأضرار التي يمكن أن تنتج عن غياب معلومات مفصلة مسبقة حول قضايا الملء والتشغيل.

 

من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على دعم الاتحاد الإفريقي للسودان لإنجاح المرحلة الانتقالية، مؤكداً متابعتهم للمفاوضات الجارية بشأن سد النهضة.

 

وعرض في هذا الصدد مساعدة مفوضية الاتحاد الإفريقي في إطار الجهود التي يقودها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي رئيس جمهورية الكنغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكدي.

 

وتم خلال اللقاء الاتفاق على أن يقوم السودان بتزويد مفوضية الاتحاد الإفريقي بمعلومات إضافية فيما يتعلق بموضوع سد النهضة.

 

واستقبلت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، المسؤول الافريقي ومرافقيه وأفادت وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية، تلقته صحيفة "سودان تربيون"؛ إن موقف السودان من سد النهضة "قائم على التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد الملء والتشغيل".

 

وفي وقت سابق، دعت أمريكا، لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة على وجه السرعة، مشيرة إلى أن القرارات المقبلة ستكون لها تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة.

 

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن "واشطن تبحث التوفيق بين مخاوف مصر والسودان بشأن الأمن المائي مع احتياجات التنمية في إثيوبيا من خلال مفاوضات تحت قيادة الاتحاد الإفريقي".

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