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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملحق كأس العرب.. منتخب موريتانيا يعلن القائمة النهائية لمواجهة اليمن

منتخب موريتانيا
منتخب موريتانيا

قرر الجهاز الفني لمنتخب موريتانيا، بقيادة كورينتان مارتينيز، القائمة النهائية تحضيرا للمواجهة المنتظرة امام منتخب اليمن في ملحق كأس العرب للمنتخبات يوم 22 يونيو الجارى.

 

وخاض منتخب موريتانيا فى المعسكر التدريبي الخالي فى الأجندة الدولية مباراته الودية الأولى أمام نظيره منتخب الجزائر يوم 3 يونيو المقبل على ملعب مصطفى شاكر بالبليدة ثم منتخب ليبريا يوم 11 من الشهر ذاته في تونس على أن يختتم لقاءاته الودية أمام جيبوتي يوم 17 يونيو أيضا  في الدوحة.

 

وأعلن مدرب منتخب موريتانيا القائمة التى تشارك فى المباريات الودية الثلاث والتى جاءت على النحو التالي:


فى حراسة المرمى:

ناموري جياو وبابكر جوب وامبكه نجاي

 

الدفاع :
بكاري نجاي وعبدول با وداديي ديارا وعبد الله عثمان وهارونا ابو دمبا والمصطفى دياو والحسن حويبيب وحسين عبد الرحمن ومحمدن بيبو


الوسط:

الحسن العيد وخاسا كامرا ومحمد دلاهي والميكي موسى ومحمود عبد الله ويعقوب سيدي وابراهيم كوليبالي وعمر كامرا.

 

الهجوم:

اسماعيل جاكيتى وآداما با وامادو نياس وحميه الطنجي وأبوبكر كامرا

منتخب موريتانيا منتخب الجزائر كأس العرب للمنتخبات ملحق كأس العرب منتخب موريتانيا

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