وزير التعليم: مباحثات مكثفة مع شركات أوروبية لإنشاء مدارس فنية متقدمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض استراتيجية تطوير التعليم الفني، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، واللواء عصام بصيلة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.



وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية التعليم الفني لارتباطه الوثيق بتخريج متخصصين في عدد من المجالات الفنية يمكن الاستفادة منهم في القطاع الصناعي، وغيره من القطاعات الفنية المتخصصة وهو ما يمثل قيمة مضافة لهذه القطاعات.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة بدأت منذ عام 2018 في تبني استراتيجية واضحة لإصلاح وتطوير التعليم الفني، وتقوم هذه الاستراتيجية على 5 محاور. ويعتمد المحور الأول على إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، والتي ستؤدي إلى إحداث طفرة حقيقية في جودة خريجي التعليم الفني.



وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه تمت مناقشة محاور استراتيجية تطوير التعليم الفني مع الجهات الدولية المتخصصة في هذا الشأن، حيث تم تقديم الدعم اللازم لإنشاء هيئة الجودة، وتوفير التدريب اللازم، فضلا عن إنشاء العديد من مراكز التميز في مجال التعليم الفني، كما تمت الإشارة إلى مناقشة الاستراتيجية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتم دمجها بشكل رسمي مع الإجراءات الهيكلية قصيرة ومتوسطة المدى التي أطلقها رئيس الوزراء في إبريل الماضي من خلال المحور الثالث الخاص بكفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.



وأضاف الدكتور طارق شوقي أن الوزارة تجري خلال الفترة الحالية مباحثات مكثفة مع عدد من الشركات الأوروبية حول إنشاء مدارس فنية متقدمة في مجالات التعليم الفني، على أن تتم الدراسة فيها من خلال منهجية STEM، لإتقان المهارات المرتبطة بالتكنولوجيات المتطورة.