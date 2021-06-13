وقت الحساب قرب .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد

شن رواد السوشيال ميديا هجوم على جمال عيد لنشره الشائعات التي يروجها عناصر الجماعة الإرهابية.

قال أحد رواد السوشيال ميديا: "جمال عيد الذي صدعنا كذباً وزوار بشعارات وهمية وتمثيليات مكشوفة بحثا عن تحقيق مصالح شخصية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد، مضيفا أن عيد ومن على شاكلته من المتأمرين على البلاد مش عايزين البلد فيها أمن".

واضاف : "احذر أيها العميل سيأتي يوم الحساب قريبا، ولن ينسى الشعب المصري العظيم متاجرتك بأمنة واستقراره".

وقال اخر : "هما أصحابك لما قالولك ماكانوش يعرفوا فيه ايه؟! وأنت بتقبض ثمن الخيانة وبيع الأوطان ماكنتش عارف فيه ايه؟!، مفيش عندك حمرة الخجل؟! هل هذا ثمن العمالة للجماعة الإرهابية والخيانة والخراب والفوضى؟".