عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وقت الحساب قرب .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد

جمال عيد
جمال عيد

شن رواد السوشيال ميديا هجوم على جمال عيد لنشره الشائعات التي يروجها عناصر الجماعة الإرهابية.

 

قال أحد رواد السوشيال ميديا: "جمال عيد الذي صدعنا كذباً وزوار بشعارات وهمية وتمثيليات مكشوفة بحثا عن تحقيق مصالح شخصية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد، مضيفا أن عيد ومن على شاكلته من المتأمرين على البلاد مش عايزين البلد فيها أمن".

 

واضاف : "احذر أيها العميل سيأتي يوم الحساب قريبا، ولن ينسى الشعب المصري العظيم متاجرتك بأمنة واستقراره".

 

وقال اخر : "هما أصحابك لما قالولك ماكانوش يعرفوا فيه ايه؟! وأنت بتقبض ثمن الخيانة وبيع الأوطان ماكنتش عارف فيه ايه؟!، مفيش عندك حمرة الخجل؟! هل هذا ثمن العمالة للجماعة الإرهابية والخيانة والخراب والفوضى؟".

رواد السوشيال ميديا جمال عيد ا عناصر الجماعة الارهابية ر أيها العميل

موضوعات متعلقة

الإختيار ٢ يحبس الأنفاس و لعبة نيوتن يتصدر تويتر والسقا يخطف التريند بنسل الأغراب

شباب الصحفيين تهاجم جمال عيد: يدافع عن الإرهابيين ويعتبرهم سجناء رأي

باقي على رمضان 64 ساعة فقط.. فاحذر صيام هذا اليوم

موجز السوشيال : أول تعليق من حسن شاكوش بعد إخلاء سبيله بكفالة .. و مى كساب تحتفل مع أوكا بـ عيد ميلاده

أخبار الفن | رد حاسم من الزوجة الثانية لـ سعد الصغير.. مورجان فريمان يفخر بـ مصر

قضايا الاغتصاب والتحرش.. برومو مسلسل "الطاووس" يثير الجدل بجرأة لافتة

خناقة عادية أم طلاق ؟ .. ماذا حدث بين أسما شريف منير ومحمود حجازي

ترشيحاتنا

دجوكوفيتش يفوز ببطولة رولان جاروس متفوقا على تيتيباس

فرجانى ساسي ينضم لـ الدحيل القطري.. والإعلان الرسمي الخميس المقبل

صلاح محسن يسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر الأولمبي في شباك جنوب أفريقيا

إسرائيل.. بدء التصويت في الكنيست على منح الثقة لحكومة نفتالي بينت

أحمد ياسر ريان يسجل هدفين في دقيقتين ويتقدم لمصر على جنوب أفريقيا

السعودية.. اللقطات الأولى لسقوط طائرة مفخخة على إحدى مدارس عسير |شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص| حقيقة إصابة أحمد السقا في قدمه

وزير القوي العاملة يعلن عودة العمالة المصرية للسعودية في هذا التوقيت

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

كسر له الجمجمة.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي متسابق ذا فويس على صديقه

للموظفين .. خصم نصف المرتب والفصل من الخدمة حال تقييمك بهذا الأداء

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

السعودية.. اللقطات الأولى لسقوط طائرة مفخخة على إحدى مدارس عسير |شاهد

بعد كثرة الشكاوى.. الكهرباء ترد على سبب تأخر تركيب العدادات الكودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاون أمني وعسكري| وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية.. فيديو وصور

ازاي أعمل محشي كوسة .. وأسرار نجاحه

جديد ولذيذ.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

الدمج بين لقاحي فايزر واسترازينيكا .. دراسة تكشف الفوائد والأضرار

فيديو

بعد ظهور أول إصابة.. كل ما تريد معرفته عن جدري البقر "فيديوجراف"

2.5 مليار جنيه حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديوجراف

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

فيديوجراف| حقائبها الباهظة .. أسعار خرافية لملابس ياسمين صبري

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ