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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"اللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع".. تعرف على قصة المثل وتفسيره الصحيح

صدى البلد

"اللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع " بمجرد سماعك لذلك المثل الشعبي تلقائيا تظن أن الجامع هو المسجد لكن ذلك تفكير سطحي يحرّم تقديم الصدقة بسبب التفسيرات الخاطئة.

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فيرجع تاريخ المثل إلى الحكم العثماني، فكانت تفرض كثير من الضرائب وقتها على المصريين وكانت ظروفهم المالية فى ذلك الوقت صعبة، وكان هناك شخص يجمع الضرائب فى أوقات معينة وسمي بالجامع أو الملتزم نسبة إلى قانون الالتزام الذى كان يفرض على المصريين فى ذلك الوقت.

وبسبب الحالة الصعبة لم يكن يستطيع كثير من المصريين دفع الضرائب وبسبب تلك الظروف ظهر مثل "اللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع" فالبيت أولى بتلك الأموال.

الضرائب الأموال مصريين دفع الضرائب التفسير مثل شعبي

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