جبالي يشيد بأجواء الديمقراطية بين النواب في التصويت على مشروع الموازنة المالية الجديدة

أشاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ، بأجواء الديمقراطية السائدة بين النواب سواء من المؤيدين أو المعارضين لمشروع الموازنة المالية الجديدة ، المعروض حاليا على المجلس للمناقشة.

وأعرب جبالي، في تعليقه على كلمات بعض النواب خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، عن سعادته للأجواء التي يتم فيها الحديث بين النواب سواء المؤيد للمشروع الموازنة أو الرافضة له".

وأكد أن لديه حرص على إعطاء الكلمة للجميع من أجل إبداء ملاحظاتهم على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة الجديدة للعام المالي 2021/2022.

وأشار إلى أنه سيتم طرح الكلمة للجميع من أجل أن يتحدث كل بما يريد خلال المناقشة نظرا لأهمية هذا المشروع، مطالبا النواب بضرورة التركيز على الموازنة وإبداء الرأي فيها من أجل الاستفادة للجميع.