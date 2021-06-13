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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عودة الدراسة وجهاً لوجه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بداية من الخريف المقبل

الجامعة الامريكية
الجامعة الامريكية

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن عودة الدراسة وجها لوجه بداية من فصل الدراسة المقبل خريف 2021، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وإثبات الحصول على لقاح كورونا.

 

وقامت الجامعة مؤخرا بالتعاون مع وزارة الصحة، في إطار حرصها على سلامة أفراد مجتمع الجامعة والاستعداد للعام الدراسي الجديد، بإعطاء اللقاح لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والعاملين الذين قاموا بخطوة التسجيل على موقع وزارة الصحة لتلقي اللقاح.

 

وانتهت الجامعة من الجولة الأولى لإعطاء اللقاح بالتنسيق مع الوزارة، وستقوم بجولة ثانية قريبا. 

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وأكد الدكتور إيهاب عبد الرحمن، الرئيس الأكاديمي أن الجامعة تقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة والاهتمام بأدق التفاصيل لإعادة فتح الحرم الجامعي وضمان سلامة جميع أفراد مجتمع الجامعة.

 

وأضاف أنه في إطار الحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد مجتمع الجامعة سيتم السماح فقط للأفراد الذين تلقوا جرعاتهم الأولى من اللقاح بدخول الحرم الجامعي، مع ضرورة تلقي الجرعة الثانية في أقرب وقت ممكن، ولا تشترط الجامعة لقاحاً محددا طالما يوجد إثبات بالحصول عليه.

 

وأشار الدكتور أشرف حاتم، مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى أن الوضع في مصر جيد إلى حد ما، حيث تشهد البلاد الآن انخفاضا في الموجة الثالثة لفيروس الكورونا لذا فإن عدد الحالات المصابة المؤكدة في تراجع، ويوجد الآن الكثير من الأسرة الفارغة في المستشفيات وفي وحدات العناية المركزة. 

 

وأضاف: "لكن كما نعلم جميعًا أن هذه موجة وربما تكون هناك موجة أخرى ولذا من المهم أخذ اللقاح."

 

جدير بالذكر آن الجامعة تقدم تسهيلات للأفراد الذين لديهم استثناءات طبية أو من لديهم أسباب أخرى تمنعهم من تلقي اللقاح. ويمكن للطلاب الذين يعانون من مشاكل طبية تقديم طلب إعفاء مع تقرير طبي من طبيبهم إلى عيادة الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتلقي التأكيد النهائي لإعفائهم. 

 

ومع عودة الدراسة وجه لوجه الخريف المقبل، قال عبد الرحمن أنه يتم حاليًا تجهيز عدد محدود من القاعات الدراسية لتقديم نظام تعليم مزدوج للأقسام ذات الكثافة الطلابية العالية (أكثر من 30 طالبًا) لضمان التباعد الاجتماعي.

 

وأضاف: “يستلزم نظام التعليم المزدوج أن يكون نصف الطلاب في قاعة المحاضرات والنصف الآخر خارجها لمتابعة المحاضرة عبر الإنترنت من داخل الحرم الجامعي”.

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