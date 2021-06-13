بدء امتحانات مدرسة العريش الفنية الفندقية

أدى طلبة وطالبات مدرسة العريش الفنية الفندقية والخدمات السياحة ، امتحانات العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠م. ، تخصص مطعم ومطبخ حيث بلغ عدد الطلاب المواطنين ٤٤ طالب وطالبة.

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء الامتحانات بالمدرسة ،واطمأن علي سير العملية الانتخابية، حيث بلغت نسبة الحضور(١٠٠%).

كما تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم اعمال رفع كفاءة الجناح الفندقى بمدرسة العريش الفنية الفندقية والخدمات السياحة إستعداد لافتتاحها قريبا ورافق وكيل الوزارة كلا من المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى وهمت مصطفى مدير إدارة التعليم التجارى.