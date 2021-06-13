أسعار تبدأ من 5 جنيهات.. سوق خيالية بوكالة البلح.. فيديو

خمسة جنيهات، مبلغ لا يشترى به سوى مقبلات من البقالة أو تدفعه فى أتوبيس النقل العام، ولكن فى وكالة البلح تستطيع أن ترتدى به ما تريد، بالإضافة إلى كونه كما نقول "ماركة" وذا جودة عالية.

رصدت عدسة “صدى البلد” صباح اليوم، الأحد، توافد المواطنين على إحدى أسواق وكالة البلح والتي تكون فى يوم الأحد من كل أسبوع.

ولم تقتصر هذه السوق على الملابس فقط كالمتعارف عليه فى وكالة البلح، بل بها كل ما يخطر على بال أي شخص، بدءا من المواد التى تستخدم فى الزراعة والأدوات المنزلية والملابس، حتى ظهرت فيها قطع غيار السيارات بأنواعها، ومستلزمات التجميل والمكياجات، وتكدس المواطنين على السلع لجودة المنتجات ورخص ثمنها، والذي يعد الأرخص مقارنة بالأسواق الأخرى.