المشدد 10 سنوات لـ 4 متهمين بالسطو على مزرعة دواجن بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، حكمها بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه، علي خلفية اتهامهم بالسطو على مزرعة دواجن وسرقة مالكها بالإكراه.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منيا القمح، من "إ. ع. ع " 22 سنة صاحب مزرعة دواجن بدائرة المركز، يفيد بأنه أثناء تواجده بالمزرعة خاصته وبرفقته شقيقه وأخر، فوجئ بأربعة أشخاص يدخلون المزرعة مشهرين سلاح نارى وأسلحة بيضاء مهددين إياهم، وقاموا بسرقة مبالغ مالية ومنقولاتهم الشخصية.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " ن. ج. ن " 21 سنة فلاح، و أ. ال. ع " 50 سنه تاجر عقارات، و " ال. م. ح " 26 سنة عامل، و " أ. ع. ج " 25 سنة سائق، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وبمواجهتهم أرشدوا عن المسروقات والسلاح النارى المستخدم فى الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.

علي جانب اخر أصدرت محكمة جنايات الزقازيق فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، حكمها بالسجن المؤبد لعاطل علي خلفية اشتراكه مع آخرين فى قتل صاحب مزرعة دواجن أثناء السطو على المزرعة لسرقته وذلك بعد قيام المتهم بعمل إعادة إجراءات للقضية حيث صدر ضده وباقى المتهمين أحكاما بالمؤبد.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز منيا القمح يفيد قيام "هلال م ه" واخرين بقتل المجنى عليه "أحمد س"، صاحب مزرعة دواجن عمدا مع سبق الإصرار خلال السطو على مزرعة الدواجن.

وأضافت التحريات أن المتهم الأول اطلق عيار نارى عندما حاول المجني عليه اعتراض طريقهم مما أدى إلى إصابته ووفاته فى الحال فيما تواجد باقى المتهمين في مسرح الجريمة.

وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم والتحفظ عليهم وتم تحويلهم الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 3786 جنايات مركز منيا القمح والمقيدة برقم 700 لسنة 2014 والتي أصدرت حكمها المتقدم.