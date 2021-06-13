بيلينجهام يحقق رقما قياسيا مع منتخب إنجلترا في كأس الأمم الأوروبية

حطم جودي بيلينجهام، متوسط ميدان منتخب إنجلترا، رقمًا قياسيًا كونه أصغر لاعب يشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية على مر التاريخ.

جاريث ساوثجيت أشرك بيلينجهام لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني، في مباراة الإنجليز المقامة حاليًا أمام كرواتيا في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، في الدقيقة 82 بدلًا من هاري كين.

وأصبح بيلينجهام أصغر لاعب يشارك في تاريخ اليورو، بعمر 17 عامًأ و349 يومًا، متفوقًا على جيترو ويليامز لاعب منتخب هولندا، والذي شارك مع الطواحين في كأس الأمم الأوروبية عام 2012، بعمر 18 عامًا و71 يومًا.

وتشير النتيجة لتقدم منتخب إنجلترا بهدف نظيف سجله رحيم ستيرلنج.