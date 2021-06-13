بسمة تهنئ محمد فراج بعقد قرانه على بسنت شوقي

هنّأت الفنانة بسمة ، الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي على حفل زفافهما الذي عقد الجمعة الماضية بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الفن .



ونشرت بسمة صورة مع بسنت شوقي من حفل الزفاف وعلقت قائلة "مليون مبروك يا حبايبي".



واحتفل محمد فراج وبسنت شوقي، بزفافهما الجمعة الماضية في حفل يقتصر على حضور الأهل والأصدقاء مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية.

وقرر الثنائي محمد فراج و بسنت شوقي، إقامة حفل زفافهما بعد تأجيل عدة مرات بسبب مشاركة فراج في مسلسلي “ضد الكسر” و"لعبة نيوتن" واللذين تم عرضهما في السباق الرمضاني الماضي.