نائب يطالب بزيادة موازنة الداخلية لمواجهة الأعباء والإرهاب والمخدرات

طالب النائب عبد الفتاح الشحات عضو مجلس النواب بزيادة المخصصات المالية لوزارة الداخلية نظرا للدور الكبير التي تقوم به الداخلية في كافة مجالات الجريمة سواء الإرهاب أو مكافحة تجارة المخدرات .

وأضاف الشحات خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022 على ضرورة القضاء على المخدرات التخليقية وهذا لا يأتي إلا بآليات محددة ، وضرورة ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم بزيادة مخصصات وزارة الداخلية لمواجهة الأعباء التي تستجد يوم بعد يوم.

وطالب الشحات بزيادة مخصصات محافظة قنا وخاصة المراكز التي لم تشملها حياة أو شملتها ويوجد بها نقص كبير في الخدمات ، وخاصة في مركز أبوتشت وفرشوط، موضحا بأن هناك كوبري يربط بين 3 مراكز بقاله أكثر من خمس سنوات ولابد من الانتهاء منه لتخفيف المعاناة عن المواطنين .