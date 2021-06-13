جونسون: "مجموعة السبع" تتعهد بتوفير مليار جرعة لقاح كورونا للدول الأكثر فقرا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن قادة مجموع قمة الدول السبع تعهدوا بتوفير أكثر من مليار جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد للدول الأكثر فقرا، واصفًا أياها بأنها "خطوة أخرى كبيرة" تجاه تحصين العالم ضد الفيروس.



وأضاف جونسون - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد ختام القمة، وفقًا لصحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم /الأحد/ - أن توفير اللقاحات سيكون بشكل مباشر أو من خلال تمويل برنامج (كوفاكس)، حيث أن القرار جاء ضمن الخطة التي أسفرت عنها اجتماعات القمة على مدار اليومين الماضيين والتي أكدت ضرورة تلقيح البشر في جميع أنحاء العالم ضد الفيروس بنهاية عام 2022.



وأشاد بالدور الذي لعبه لقاح (أسترازينيكا - أوكسفورد) البريطاني والذي ابتكره علماء كرمتهم الملكة إليزابيث، مشيرا إلى اللقاح الذي مولت إنتاجه الحكومة البريطانية وتم بيعه بسعر التكلفة، والذي ساهم في تحصين نصف مليار شخص على الكوكب ضد الإصابة بالفيروس، قائلًا إنه "من المرجع أن تزداد الأعداد يوميا".



وكشف جونسون أن اجتماعات القمة تطرقت إلى مناقشة سبل منع حدوث مثل جائحة كورونا في المستقبل، من خلال إنشاء مهاجم للوباء العالمي يمكن له رصد الأوبئة قبل إتاحة الفرصة لتفشيها، وأكد أن مساهمة الولايات المتحدة هي الأساس في هذا الشأن.