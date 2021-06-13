عمره٢٠ سنة.. قصة علي وبيع الحلويات الشرقية في شبرا.. فيديو

علي ٢٠ سنة يأتي من محافظة الفيوم إلى القاهرة للبحث عن فرصة عمل، جاءته الفكرة وبدأ في عمل الحلويات الشرقية بأنواعها.

قال علي إنه جاء من الفيوم للبحث عن العمل في القاهرة، لأن عادات و تقاليد القرية التي نشأ فيها تعود فيها علي الاعتماد علي النفس والعمل من اجل لقمة العيش ومساعدة الأهل و تكوين نفسه من أجل الزواج أيضا.

وأكد أنه جاء للقاهرة و قام بالبحث الكثير عن عمل لكنه جاءت له فكرة عمل الحلويات و بيعها على عربة صغيرة بشارع شبرا مصر.

ولفت إلى أنه يبيع جميع الأصناف مثل بلح الشام و الجلاش بأنواعه و البسبوسة و الكنافة و غيرها و الأسعار في متناول الجميع فهو ٤٠ للكيلو و هو السعر الموحد للحلويات.

و اختتم "علي" أن حلمه الوحيد هو فتح محل كبير لبيع الحلويات الشرقية.