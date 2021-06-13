بإطلالة جذابة.. إيمي سالم تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة إيمي سالم جمهورها بصور جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت إيمي سالم بإطلالة مثيرة، وهي ترتدي جيب قصير أعلى الركبة باللون الأسود، ونسقت معه بجاكيت وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها وأكملت إطلالتها بوضع بعض المكياج، مع وضع اللون الأحمر للشفاه.



وكتبت إيمي سالم قائلة "تتقبل المرأة القوية كلاهما ، وتثني عليه ، وتنتقده .. لأنها تعلم أن الزهرة تحتاج إلى الشمس والمطر معًا.



يذكر أن آخر ما قدمته الفنانة إيمي سالم هو برنامج نفسنة الذي كان يعرض على قناة القاهرة والناس.