عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يبحث عن أب تعدى على طفليه بالضرب فى القاهرة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) متضمنا تضرر طفلين من والدهما وعمهما لتعديهما بالضرب عليهما وإحداث إصابتهما بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

بالانتقال إلى محل الواقعة والفحص تم التقابل مع ربة منزل ونجليها "مصابان بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم" وقررت بتضررها من (زوجها وشقيقه) بالتعدى على نجليهما بالضرب بالأيدى بسبب وجود خلافات زوجية بينهما، نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها وأيد الطفلين ما جاء بأقوال والدتهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شقيق زوجها) وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وجارٍ تكثيف الجهود الأمنية لضبط المشكو فى حقه الهارب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك شرطة حلوان اخبار حلوان

ترشيحاتنا

مش مريضة نفسيا.. طفلة تثير هجوم رواد السوشيال ميديا بعمل مكياج مخيف ..فيديو

رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد: حكومتنا ستوسع اتفاقيات السلام مع باقي الدول العربية

كوبا أمريكا.. كل ما تريد معرفته عن النسخة 47 قبل انطلاقها

بايدن: مجموعة السبع تعهدت بتوفير مليار جرعة لقاح كورونا للدول النامية ..فيديو

Honor 50.. تسريب المواصفات الكاملة لسلسلة هونر المتطورة

جبالي يشيد بأجواء الديمقراطية بين النواب في التصويت على مشروع الموازنة المالية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للموظفين .. خصم نصف المرتب والفصل من الخدمة حال تقييمك بهذا الأداء

السعودية.. قرار عاجل بشأن حج المرأة دون محرم

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

بعد كثرة الشكاوى.. الكهرباء ترد على سبب تأخر تركيب العدادات الكودية

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

الحكومة تكشف حقيقة الرسالة الصوتية لانتشار مرض الحصبة بين الأطفال

احذر.. حالتان تحرمانك من صرف المعاش في القانون الجديد

الكويت تعتزم الاستمرار في إغلاق حدودها أمام الوافدين بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ازاي أعمل محشي كوسة .. وأسرار نجاحه

جديد ولذيذ.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

الدمج بين لقاحي فايزر واسترازينيكا .. دراسة تكشف الفوائد والأضرار

لحظات رعب.. سائحة تلتقط صورة لشبح امرأة على نافذة الفندق

فيديو

2.5 مليار جنيه حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديوجراف

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

فيديوجراف| حقائبها الباهظة .. أسعار خرافية لملابس ياسمين صبري

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ