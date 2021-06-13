الأمن يبحث عن أب تعدى على طفليه بالضرب فى القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) متضمنا تضرر طفلين من والدهما وعمهما لتعديهما بالضرب عليهما وإحداث إصابتهما بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

بالانتقال إلى محل الواقعة والفحص تم التقابل مع ربة منزل ونجليها "مصابان بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم" وقررت بتضررها من (زوجها وشقيقه) بالتعدى على نجليهما بالضرب بالأيدى بسبب وجود خلافات زوجية بينهما، نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها وأيد الطفلين ما جاء بأقوال والدتهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شقيق زوجها) وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وجارٍ تكثيف الجهود الأمنية لضبط المشكو فى حقه الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.