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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوبا أمريكا.. كل ما تريد معرفته عن النسخة 47 قبل انطلاقها

كوبا أمريكا
كوبا أمريكا

يترقب عشاق كرة القدم العالمية اليوم الأحد، مواجهة البرازيل ضد فنزويلا، على ستاد ماني جارينشا الوطني، في افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2021.

 

موعد مباراة البرزايل ضد فنزويلا والقنوات الناقلة:

 

وتقام مباراة البرزايل ضد فنزويلا في تمام الحادية عشر مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قنوات beIN Sports HD 5 Max " بتعليق عصام الشوالي، وbeIN Sports HD 6 Max وbeIN Sports Connect.

 

البرازيل ضد فنزويلا:

 

ويسعى منتخب البرازيل بقيادة نجمه نيمار دا سيلفا، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع أولى خطوات التأهل نحو الدور المقبل.

 

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على الجانب الآخر، يأمل منتخب فنزويلا، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البرازيل في لقاء الليلة، تمنحه دفعة قوية خلال المباريات المقبلة، للقتال من أجل تخطي دور المجموعات.

 

وتلقى منتخب فنزويلا ضربة موجعة، خلال الساعات الماضية، بإصابة 12 من لاعبي الفريق، بفيروس كورونا.

 

مجموعات كوبا أمريكا:

 

المجموعة الاولى: الأرجنتين - تشيلي - أوروجواي - بوليفيا - باراجواي

 

المجموعة الثانية: البرازيل “ مستضيفة البطولة” - كولومبيا - الإكوادور - بيرو - فنزويلا.

 

نظام الصعود:

 

يتأهل 4 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، بينما يودع متزيل الترتيب.

 

تقام المباريات بداية من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب.

 

نجوم خارج كوبا أمريكا 2021:

 

تشهد النسخة 47 من بطولة كوبا أمريكا، غياب العديد من النجوم، أبرزهم باولو ديبالا نجم منتخب الأرجنتين.

 

1- باولو ديبالا:

 

استبعد ليونيل سكالوني باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس من قائمة التانجو المشاركة في كوبا 2021، لأسباب فنية.

 

ديبالا عاني كثيرا مع يوفنتوس خلال الموسم المنقضي، حيث شارك في 20 مباراة في الدوري الإيطالي، سجل خلالهما 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

 

2- ماورو إيكاري:

 

استبعد سكالوني ماورو إيكاري من قائمة الأرجنتين، لأسباب فنية أيضا.

 

خاض إيكاردي 20 مباراة مع باريس سان جيرمان، الموسم الماضي، سجل خلالهما 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

 

3- جيمس رودريجيز:

 

فاجأ رينالدو رويدا المدير الفني لمنتخب كولومبيا جيمس رودريجيز لاعب فريق إيفرتون، باستبعاده من قائمة المنتخب المشاركة في كوبا أمريكا 2021، لعدم اقتناعه بمستواه الفني في الفترة الحالية.

 

شارك رودريجيز مع إيفرتون في 26 مباراة في الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، سجل خلالهما 6 أهداف، وصنع 5 آخرين.

 

4- فالكاو:

 

يفقد منتخب كولومبيا خدمات راداميل فالكاو في كوبا أمريكا، بسبب معاناته من إصابة في الفخذ.

 

فالكاو شارك مع جالاتا سراي الموسم المنقضي، في 17 مباراة في الدوري التركي،  سجل خلالهما 9 أهداف، وصنع هدفين.

 

5- كوتينيو:

 

خرج فيبلي كوتينيو من من حسابات منتخب البرزايل في كوبا أمريكا، بسبب خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

كوتينيو شارك مع برشلونة في 12 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالهما هدفين، وصنع مثلهما.

 

6- مارسيلو:

 

يغيب مارسيلو عن منتخب البرزايل لأسباب فنية، حيث غاب اللاعب عن معظم مباريات ريال مدريد الموسم المنقضي، بسبب تراجع مستواه.

 

شارك مارسيلو مع ريال مدريد 16 مباراة في الدوري الإسباني من أصل 38 لقاء، صنع خلالهما هدفين.


 

 

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