عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

صدى البلد

 

يمر لبنان بأزمة طاحنة ينسحق بين كفي رحاها المواطن اللبناني المنكوب بتلك النخبة الحاكمة هناك التي لا يهمها سوى الاستئثار بالحكم، والحفاظ على تلك الحصة البائسة في ذلك النظام الذي أرساه اتفاق الطائف عام 1989، ذلك الاتفاق الذي قسّم حصص المناصب القيادية على أساس طائفي، ومنذ ذلك الحين وتحاول كل طائفة إثبات وجودها على حساب لبنان وعلى حساب الكفاءات، وقد تجسد عجز هذا النظام في الآونة الأخيرة بعد حادث انفجار مرفأ بيروت الذي كان بمثابة نقطة سقوط لهذا النظام بعدما ضجت كل المدن اللبنانية قبله بثورة عارمة تطالب برحيل كل النخب الحاكمة بنظامهم الطائفي البائس تحت شعار (كِلُن يعني كِلُن)، أي أنه يجب على جميع النخب أن ترحل، لكن زهوة السلطة لدى كل هؤلاء كانت أقوى وأهم مما يعانيه الشعب اللبناني المغلوب على أمره والذي تناقص دخله ومدخراته إلى العُشر بعدما ارتفع سعر صرف الدولار من 1500 ليرة للدولار قبل الأزمة إلى 15 ألف ليرة للدولار الواحد، والذي يعد انهياراً اقتصادياً للدولة التي لا تجد من الموارد في ظل الأزمة السياسية وتأثير جائحة كورونا ما يغطي جزءاً من الاحتياجات الأساسية للشعب، فلا سلع أساسية ولا محروقات ولا أدوية ولا ألبان للأطفال..

والمضحك في خضّم هذا كله، أن يخرج المسؤول الأول عن الدبلوماسية في تلك النخبة الحاكمة ويكيل الإهانات لبعض الدول الشقيقة التي كانت الملاذ الأول للبنان والتي دوماً ما كانت تدعم الشعب اللبناني للمرور بأزماته، وكأنّ هذا الدبلوماسي المُقال لا يعرف شيئاً عن الدبلوماسية، بل لا يعرف شيئاً عن معاناة شعبه الذي يمثله رسمياً أمام العالم، كيف لا وهو مجرد اختيار أتى على أساس الولاء والحصص الطائفية البغيضة

كما أن هؤلاء الذين يحملون ما يسمونه بلواء المقاومة في الوقت الذي يدينون فيه بالولاء لأطراف خارجية لا يعنيهم ما يكابده الشعب طالما حافظوا على ما يُسمى (بالثلث المُعطَّل) وهو بالفعل مُعطَّل لكل تطور وتقدم لهذا البلد المُبتلى بتلك الطوائف

ويبدو أن ما وصل إليه الحال بالشعب اللبناني جعل الناس مشغولين بأمور حياتهم واحتياجاتهم اليومية الغير متوفرة عما يجري من مكايدات وصراعات سياسية بين بعبدا ورئيس الوزراء المكلف ورئيس مجلس النواب المدعوم من حزب الله وباقي الطوائف والفصائل والأحزاب السياسية التي أفسدت الجو العام للعيش في هذا البلد الجميل، هذا البلد الذي كان العرب يعتبرونه سويسرا الشرق، والذي له في قلب كل عربي مكانة خاصة يجب ألا تتغير، ويجب أن يعمل كل من أحب هذا البلد على إنقاذه مما هو فيه بشتى السبل بدءاً من المساعدات العاجلة والدعم الاقتصادي، حتى الدعم السياسي الذي يجب أن تتدخل فيه قوى إقليمية ودولية حتى يتم إعادة بناء النظام السياسي على أساس جديد يعتمد على الكفاءة والمصلحة الوطنية العليا لا على الطائفية والمحاصصة حتى يمكن استعادة زمام الأمور والعودة للاستقرار والسلام الاجتماعي تدريجيا… أنقذوا لبنان.

ترشيحاتنا

فقدان وعي وإغماء وعملية جراحية.. رحلة ميار الببلاوي مع المرض والشائعات

مش مريضة نفسيا.. طفلة تثير هجوم رواد السوشيال ميديا بعمل مكياج مخيف ..فيديو

رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد: حكومتنا ستوسع اتفاقيات السلام مع باقي الدول العربية

كوبا أمريكا.. كل ما تريد معرفته عن النسخة 47 قبل انطلاقها

بايدن: مجموعة السبع تعهدت بتوفير مليار جرعة لقاح كورونا للدول النامية ..فيديو

Honor 50.. تسريب المواصفات الكاملة لسلسلة هونر المتطورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للموظفين .. خصم نصف المرتب والفصل من الخدمة حال تقييمك بهذا الأداء

السعودية.. قرار عاجل بشأن حج المرأة دون محرم

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

بعد كثرة الشكاوى.. الكهرباء ترد على سبب تأخر تركيب العدادات الكودية

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

الحكومة تكشف حقيقة الرسالة الصوتية لانتشار مرض الحصبة بين الأطفال

احذر.. حالتان تحرمانك من صرف المعاش في القانون الجديد

الكويت تعتزم الاستمرار في إغلاق حدودها أمام الوافدين بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ازاي أعمل محشي كوسة .. وأسرار نجاحه

جديد ولذيذ.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

الدمج بين لقاحي فايزر واسترازينيكا .. دراسة تكشف الفوائد والأضرار

لحظات رعب.. سائحة تلتقط صورة لشبح امرأة على نافذة الفندق

فيديو

2.5 مليار جنيه حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديوجراف

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

فيديوجراف| حقائبها الباهظة .. أسعار خرافية لملابس ياسمين صبري

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ