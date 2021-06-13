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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد: حكومتنا ستوسع اتفاقيات السلام مع باقي الدول العربية

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف نفتالي بينيت

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف نفتالي بينيت خلال خطاب ألقاه أمام الكنيست الإسرائيلي أن حكومته التي لم تتم الموافقة عليها بعد ستنظر في توسيع اتفاقيات السلام مع الدول العربية.

تم اختيار زعيم حزب يمينا اليميني لقيادة محاولة المعارضة لإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ فترة طويلة من منصبه من خلال تشكيل ائتلاف واسع من 61 عضوا في الكنيست.


وفي معرض تقديمه للسياسات الداخلية والخارجية لحكومته المخطط لها ، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي الطموح إلى أن تل أبيب سترد بقوة على أي محاولات جديدة لحركة حماس المتمركزة في غزة لمهاجمة المدن الإسرائيلية.

 

وبشكل منفصل ، تعهد بينيت بمواصلة سياسة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في معارضة استعادة الاتفاق النووي الإيراني - على الأقل ليس في شكله الأصلي.

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ولن تسمح إسرائيل لإيران بتسليح نفسها بأسلحة نووية، وفقا لما قاله رئيس حزب يمينا مضيفا أن إسرائيل لن تكون طرفا في الاتفاق وستواصل الحفاظ على حرية العمل الكاملة.
 

وفي الوقت نفسه ، شكر بينيت الرئيس جو بايدن والولايات المتحدة على الدعم الذي قدموه لإسرائيل ، على الرغم من أن الحزب الديمقراطي يجري حاليًا محادثات مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.

 

ومع ذلك، شكك خصمه، بنيامين نتنياهو ، في قدرة بينيت على مواجهة ضغوط الولايات المتحدة بشأن مسألة استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (خطة العمل الشاملة المشتركة ، والمعروفة أيضًا باسم الاتفاق النووي الإيراني).

 

وأدلى بينيت بتصريحاته خلال مناظرة في برلمان البلاد ، الكنيست ، قبل تصويت على الثقة سيحدد ما إذا كان زعيم حزب يمينا ، إلى جانب ائتلاف واسع من أحزاب اليمين واليسار والوسط ، سيكون قادرًا على تشكيل حكومة جديدة ويحل محل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

 

وتعليقًا على انتقاله المتوقع إلى المعارضة ، والذي سيحدث إذا حصلت حكومة بينيت المحتملة على دعم الأغلبية في الكنيست ، قال نتنياهو إنه وحزبه الليكود “سيعودان قريبًا”.

 

وقال نتنياهو: "إذا كان مقدراً لنا أن نكون في المعارضة ، فسوف نفعل ذلك بظهورنا بشكل مستقيم حتى نطيح بهذه الحكومة الخطرة ونعود لقيادة البلاد في طريقنا".

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