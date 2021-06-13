فيديو جراف.. التحفظ على 6948 قطعة أثرية ولوحة فنية وذهب وألماس بشقة الزمالك



أعلنت وزارة العدل تفاصيل قضية وملابسات العثور على كنز شقة الزمالك المعروفة إعلاميا بـ"مغارة علي بابا".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، الأحد، في محكمة جنوب القاهرة، للكشف عن أعمال الفحص الخاص باللجان المختصة على مدار 13 يوما ماضية.

وتبين أن الشقة عبارة عن طابقين، وبعد إبلاغ موظفي تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، وزارة العدل، بوجود العديد من القطع الأثرية وأنتيكات وتحف، تم تشكيل 6 لجان لفحص مقتتنيات الشقة .

لمزيد من التفاصيل عن نتائج فحص شقة الزملك شاهد الفيديو جراف التالي.