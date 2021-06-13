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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

براءة مدرس رياضيات من التحرش بطالبة في بني سويف

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بني سويف، اليوم الأحد، ببراءة مُدرس رياضيات، في واقعة إتهامه بالتحرش بطالبة في المرحلة الثانوية.

 

تعود وقائع القضية إلى مطلع العام الحالي حينما تم إلقاء القبض على مُدرس عقب اتهامه في واقعة تحرش بطالبة في الصف الأول الثانوي داخل «سنتر للدروس الخصوصية» بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف.

 

كان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطارًا مطلع شهر يناير الماضي، من مأمور قسم شرطة بنى سويف، يفيد بتلقيه بلاغا من والد طالبة بالصف الأول الثانوي، بأنه أثناء عودة ابنته من درس رياضيات فوجئ بأنها تبكي ومنهارة، و عندما سألها أكدت أن مدرس الرياضيات طلب منها عقب انتهاء الدرس أن تنتظر لتحصل على «ملزمة»، بعد خروج زميلاتها وفوجئت به يحاول التحرش بها ويضع يده فى اماكن حساسة بجسدها.

 

وقرر المستشار طارق جلال، المحامي العام الأول لنيابات بنى سويف، حبس المدرس احتياطيا على ذمة القضية عقب إنتهاء التحقيقات، واحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

 

وكانت النقابة الفرعية للمعلمين ببني سويف برئاسة مصطفى الديب، قد اعلنت تضامنها مع معلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية، والذي اُتهم في قضية التحرش بإحدى الطالبات بالصف أثناء حضورها درس خصوصي.

 

وزار مصطفى الديب، نقيب معلمي بني سويف، المعلم في محبسه في حضور محامي النقابة للإطمئنان عليه ومتابعة اجراءات القضية، وأن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الدفاع عن حق المعلم، في حدود القانون.

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