"شباب الصحفيين" لـ جمال عيد: الشعب لن ينسى متاجرتك بأمنه واستقراره

فتحت جبهة شباب الصحفيين النار على جمال عيد الذي صدعنا كذباً وزورا بشعارات وهمية وتمثيليات مكشوفة بحثا عن تحقيق مصالح شخصية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد.. مؤكدة أن عيد ومن على شاكلته من المتآمرين على البلاد .

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: أحذرك أيها العميل سيأتي يوم الحساب قريبا ولن ينسى الشعب المصري العظيم متاجرتك بأمنه واستقراره.

أضاف طوالة: هو أصحابك لما قالولك..ماكانوش يعرفوا فيه ايه؟! وأنت بتقبض ثمن الخيانة وبيع الاوطان ماكنتش عارف فيه ايه؟!



وقال رئيس الجبهة: أليس لديك حمرة الخجل؟!هل هذا ثمن العمالة للجماعة الإرهابية والخيانة والخراب والفوضى؟.