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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 15 سنة لعامل لشروعه فى قتل آخر بـ بولاق الدكرور

صدى البلد

قضت الدائرة الـ 18 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، بمعاقبة عامل، بالسجن لمدة 15 سنة، لاتهامه بالشروع فى قتل أخر بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

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صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر أبو  الوفا ابو سحلي، وعضوية المستشارين وليد أبوالمعاطي عبد الخالق، وبسام فاروق عنتر، وأمانة سر محمد عوض محمد، وأيمن محمد عثمان.

وكان المستشار يحيى فريد الزارع، المحام العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، أحال القضية رقم ١٦٦١٢ لسنة ۲۰۲۰ جنایات بولاق الدكرور والمقيدة برقم ۳۷۸۲ لسنة ۲۰۲۰ کلی جنوب الجيزة، المتهم فيها منتصر فرج أحمد شاهين "محبوس" 48 سنة، عامل، إلى المحاكمة الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم ۲۰۲۰/۷/۳، بدائرة قسم بولاق الدكرور شرع في قتل المجني عليه محمد شحات عبد الوهاب الحداد - عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله وما أن ظفر به حتى كال إليه عدة طعنات قاصداً إزهاق روحه فأحدث اصابته إلا أنه قد خاب آثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، وأحرز أداتين "شومه، شرشرة" ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى.

بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليهما بالمواد 45، ٢/٤٦، ۲۳۰ ، ۲۳۱ من قانون العقوبات والمادتين ١/١، ٢٥ مكرر / " من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والقانون 5 لسنة ٢٠١٩ والبند رقم (7) من الجدول الأول المرفق بالقانون والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ٢٠٠٧.

وشهد محمد شحات عبد الوهاب الحداد 45 عاما- عامل بهيئة نظافة وتجميل الجيزة، المجني عليه، بأنه وحال تواجده بمحل عمله بمشتل صفط اللبن تناهي لسمعه صوت شجار زميله بالعمل " مع أخر فتوجه لاستبيان الأمر فأبصر المتهم ممسكاً بأداتين "شومة، سكينة" يحاول التعدي بهما عليه فحاول منعه ففوجئ بقيام المتهم بالتعدي عليه وطعنه عدة طعنات بالأداة بحوزته فأحدث إصابته.

وشهد أحمد عصمت حسین محمد 25 سنة نقيب شرطة معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بأن تحرياته السرية توصلت لقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بقيامه بمحاولة منعه من التعدي على زميله ما أثار حفيظة المتهم فكال للمجني عليه عدة طعنات أسقطته أرضاً حال استخدامه لأداة "شرشرة " وعزى قصد المتهم إلى قتل المجني عليه.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي (۲۰٢٠٠٥٤٠١٠٠٠٨٤٩) الخاص بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المجني عليه أن إصاباته عبارة عن جروح طعنية نافذة بيسار الصدر والبطن ومثلها ينشأ من جراء الإصابة طعناً بآلة صلبة ذات تصل حاد وطرف أيا كانت وإصابات المذكور القطعية بيسار العنق وصيوان الأذن اليسرى مثلها ما ينشأ من الإصابة بآلة صلبة ذات تصل حاد أياً كان نوعها والواقعة بمجملها جائزة الحدوث من التعدي على المجني عليه المذكور بمثل الأداة المشار إليها وعلى نحو التصوير الوارد بالأوراق على لسان المجني عليه وفي توقيت معاصر لتاريخ الواقعة.

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