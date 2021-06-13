رزاق سيسيه يخضع لجراحة في الركبة ومصيلحي يتحمل تكاليف العلاج

يخضع رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري والمعار من صفوف الزمالك ، اليوم لجراحة في الركبة بعد إصابته بكسر إجهادي في عظمة الصابونة بالركبة.

واستقبل محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، مساء أمس “ السبت ”،رزاق سيسيه، لاعب الفريق الأول المعار من صفوف الزمالك، قبل إجراء جراحة الركبة، ؛ لرفع الحالة المعنوية له.



وقرر رئيس نادي الاتحاد السكندري، تحمل جميع المصروفات الخاصة بعلاج اللاعب.



و تابع محمد مصيلحي، مع إبراهيم حسن مديرالكرة بالنادي، والدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي، والدكتورمحمد عنان طبيب الفريق، كل التفاصيل الخاصة بجراحة اللاعب.



ويغادر رزاق سيسيه إلى بلاده؛ عقب إجراء العملية الجراحية؛ لاستكمال برنامجه الطبي والتأهيل.