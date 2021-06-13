"سياحة النواب" توصي بزيارة إلى الغردقة للوقوف على أعمال التطوير

ناقشت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة، متابعة أعمال تطوير مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، واستعداد المحافظة لاستقبال عودة السائحين.

وخلال المناقشات رأت اللجنة أنه في ظل التحسن التدريجى والزيادة الملحوظة في حركة السياحة الوافدة إلى مصر وما يتوقع بأن تشهد مصر قريباً طفرة في معدلات السياحة الروسية والأوكرانية ضرورة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بالانتهاء من أعمال تطوير الغردقة وتنفيذ المشروعات العاجلة بها (المخطط الاستراتيجي لمدينة الغردقة) وبما يسهم في جعلها مدينة سياحية وبيئية عالمية .



وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتى: استمرار الحكومة في تقديم التسهيلات والمبادرات لدعم قطاع السياحة وتقليل حجم الرسوم والتكاليف المفروضة على السائحين، وأن تضع نصب أعينها الدول المنافسة لمصر سياحياً وما تقدمه من تسهيلات مع تأكيد أهمية وجود جهة واحدة لاستخراج التراخيص.



- رفع كفاءة البنية التحتية للقطاع السياحى والفندقى، وكذلك تحسين الطرق المؤدية للمدن والمناطق السياحية والأثرية.

- استمرار الرقابة والمتابعة على تطبيق المعايير الدولية في الحماية والتعقيم والتطهير للمنشآت السياحية المختلفة .

- ابتكار شكلاً جديداً للترويج لمصر يتناسب مع المرحلة الراهنة وما يمر به القطاع السياحى والتغييرات العالمية، كذلك الاستعانة بالأساليب التكنولوجية الحديثة والمبتكرة لاجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين وضمان تكرارية الزيارة.

- القيام بزيارة ميدانية لمدينة الغردقة للوقوف على أعمال التطوير التي تتم بها على أرض الواقع.