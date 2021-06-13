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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزارة الزراعة تزف بشرى لـ مربي الدواجن.. فيديو

الدواجن
الدواجن

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن صناعة الدواجن واحدة من الكيانات الكبرى التي يتجاوز استثمارها 100 مليار جنيه.


وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مصر الدولة الوحيدة التي استطاعت توفير مصادر البروتين الحيواني بأسعار مناسبة رغم جائحة كورونا، مؤكدا أن الدولة المصرية على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة.


وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما غير مسبوق بالثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني والداجني بوجه عام، مردفا أن فتح آفاق للاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي بـ 9 مواقع، بعيدا عن الوادي والدلتا ساهم في زيادة الإنتاجية والإنتاج من الدواجن ومنتجاتها.


وأوضح أنه في الوقت الذي كانت تعاني فيه الدول من نقص في المواد الغذائية بسبب جائحة كورونا، كانت مصر الدولة الوحيدة التي كانت تتوافر بها مصادر البروتين الحيواني بأسعار مناسبة رغم الجائحة، لافتا إلى أنه لأول مرة يتم عقد بروتوكولات بين وزارة الزراعة والبنوك الممولة والاتحاد العام للدواجن لتوفير الدعم اللوجستي الفني والمالي لصغر مربي الدواجن الذين يمتلكون من 60  إلى 80% من جملة ما لدينا من ثروة داجنة لفرع كفاءة عنابرهم بفائدة بسيطة تصل إلى 5%.

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