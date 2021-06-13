عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحبس عام للمتحرش بفتاة المترو وتغريمه 10 آلاف جنيه

متحرش المترو - ارشيفيه
متحرش المترو - ارشيفيه

أصدرت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، حكمها في استئناف متحرش المترو بالحبس عام وتغريمة 10 الاف جنيه.

حبيبي صورني عارية.. علاقة عاطفية لفتاة تنتهي بممارسة الرذيلة مع 7 أشخاص

اعترافات زوجة عن العشق الحرام : خنت زوجي 30 يوم .. ولما عرف ساومني على الطلاق

كانت فتاة وثقت جريمة التحرش بها بالفيديو داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق "العتبة - عدلي منصور"، حيث فوجئت بشاب يجلس على المقعد المقابل لها بالعربة وفتح "سوستة بنطلونه"، وقت وجودها بمفردها بينما كان يجلس في نهاية العربة شابان آخران لم ينتبها لتصرفات المتحرش.

 

أظهر الفيديو البالغ مدته 37 ثانية الشاب بشكل تام، وأن الفتاة نجحت في تصويره وقت الجريمة وهو لم ينتبه لها وكان مشغولا في مراقبة الشابين الجالسين في نهاية العربة، وأن الفتاة صورت الفيديو بعدما اتصلت بخطيبها وأخبرته عن تصرف الشاب المشين ونبهها إلى ضرورة تصويره بالفيديو حتى توثق جريمته.

 

وقال المتهم خلال التحقيقات، أنه الشخص الذي ظهر بالفيديو أثناء ممارسة الفعل الفاضح وقدّم المتهم شهادة طبية تؤكد أنه يعاني من مرض نفسي، وأنه كان يقوم بتعديل ملابسه ولم يقصد ارتكاب فعل فاضح داخل مترو الأنفاق، وأنكر المتهم خلال التحقيق معه التهم الموجهة إليه، مشيرًا إلى أنه لم يقترب من الفتاة أو يتحدث معها. واعترف المتهم بالتحرش بفتاة المترو أمام نيابة النزهة بعدما واجهته بفيديو الواقعة، بأنه هو الذي ظهر بالفيديو، وذلك بعدما فرغت نيابة النزهة فيديو لفتاة تعرضت للتحرش داخل مترو الأنفاق.

اخبار الحوادث جنح مستأنف النزهة متحرش المترو فتاة المترو مترو الأنفاق

موضوعات متعلقة

السجن 15 سنة لعامل لشروعه فى قتل آخر بـ بولاق الدكرور

ترشيحاتنا

يورو 2020 .. تعادل إيجابي في الشوط الأول بين النمسا ومقدونيا الشمالية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة

محاكاة ساخرة أم حقيقة.. غلاف مجلة تايم يكشف تحدي بايدن لـ بوتين قبل أول قمة بينهما

انفوجراف.. تفاصيل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات لخريجي الإعدادية

لاعب منتخب النمسا يهدي هدفه في مقدونيا الشمالية لـ إيريكسن.. شاهد

تريزيجيه: الأهلي قادر على التتويج بالعاشرة.. وهدف أفشه فى الزمالك كسر الأيباد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص| حقيقة إصابة أحمد السقا في قدمه

كسر له الجمجمة.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي متسابق ذا فويس على صديقه

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

للموظفين .. خصم نصف المرتب والفصل من الخدمة حال تقييمك بهذا الأداء

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

بعد كثرة الشكاوى.. الكهرباء ترد على سبب تأخر تركيب العدادات الكودية

هجوم عنيف على منة شلبى بسبب صورة حنان ترك بدون حجاب.. تفاصيل

احذر.. حالتان تحرمانك من صرف المعاش في القانون الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاون أمني وعسكري| وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية.. فيديو وصور

ازاي أعمل محشي كوسة .. وأسرار نجاحه

جديد ولذيذ.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

الدمج بين لقاحي فايزر واسترازينيكا .. دراسة تكشف الفوائد والأضرار

فيديو

بعد ظهور أول إصابة.. كل ما تريد معرفته عن جدري البقر "فيديوجراف"

2.5 مليار جنيه حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديوجراف

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

فيديوجراف| حقائبها الباهظة .. أسعار خرافية لملابس ياسمين صبري

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ