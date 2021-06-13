الحبس عام للمتحرش بفتاة المترو وتغريمه 10 آلاف جنيه

أصدرت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، حكمها في استئناف متحرش المترو بالحبس عام وتغريمة 10 الاف جنيه.

كانت فتاة وثقت جريمة التحرش بها بالفيديو داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق "العتبة - عدلي منصور"، حيث فوجئت بشاب يجلس على المقعد المقابل لها بالعربة وفتح "سوستة بنطلونه"، وقت وجودها بمفردها بينما كان يجلس في نهاية العربة شابان آخران لم ينتبها لتصرفات المتحرش.

أظهر الفيديو البالغ مدته 37 ثانية الشاب بشكل تام، وأن الفتاة نجحت في تصويره وقت الجريمة وهو لم ينتبه لها وكان مشغولا في مراقبة الشابين الجالسين في نهاية العربة، وأن الفتاة صورت الفيديو بعدما اتصلت بخطيبها وأخبرته عن تصرف الشاب المشين ونبهها إلى ضرورة تصويره بالفيديو حتى توثق جريمته.

وقال المتهم خلال التحقيقات، أنه الشخص الذي ظهر بالفيديو أثناء ممارسة الفعل الفاضح وقدّم المتهم شهادة طبية تؤكد أنه يعاني من مرض نفسي، وأنه كان يقوم بتعديل ملابسه ولم يقصد ارتكاب فعل فاضح داخل مترو الأنفاق، وأنكر المتهم خلال التحقيق معه التهم الموجهة إليه، مشيرًا إلى أنه لم يقترب من الفتاة أو يتحدث معها. واعترف المتهم بالتحرش بفتاة المترو أمام نيابة النزهة بعدما واجهته بفيديو الواقعة، بأنه هو الذي ظهر بالفيديو، وذلك بعدما فرغت نيابة النزهة فيديو لفتاة تعرضت للتحرش داخل مترو الأنفاق.