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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من ستيرلنج بعد قيادة إنجلترا للفوز على كرواتيا في يورو 2020

ستيرلنج
ستيرلنج

عبر رحيم ستيرلنج جناح فريق مانشستر سيتي، عن سعادته بفوز منتخب بلاده الإنجليزي على نظيره الكرواتي في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020".

وسجل ستيرلنج هدف المباراة الوحيد في شباك كرواتيا، ليقود منتخب الأسود الثلاثة لتحقيق الانتصار الأول في اليورو.

وقال ستيرلنج في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "إنه شعور جيد أن أسجل .. لطالما قلت إنه إذا لعبت في ويمبلي في بطولة كبرى، يجب عليَّ أن أسجل، ومن الرائع أن أفعل ذلك في النهاية".

وأضاف: "تحقيق الفوز هو أمر رائع.. لدينا الآن مباريات أخرى نتطلع إليها.. لقد كان موسمًا طويلًا بالنسبة لي ولكني لم أستطع الانتظار للوصول إلى هنا والبدء مع إنجلترا، كنت أعلم أن البداية ستكون إيجابية".

وتابع:"نحتاج إلى محاولة البناء على هذا الانتصار والاستمتاع به اليوم، لكن علينا التركيز.. إنها الأيام الأولى، ونحن بحاجة إلى مواصلة الفوز، وامتلاك عقلية الفوز هذه والاستمرار في المضي قدمًا".

وفاز رحيم ستيرلنج، جناح فريق مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده الإنجليزي أمام نظيره الكرواتي.

ستيرلنج سجل هدف الإنجليز بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله كالفن فيليبس، ليسدد الكرة مباشرة في شباك منتخب كرواتيا، ليقود منتخب بلاده لتحقيق الانتصار.

ويتواجد المنتخب الإنجليزي في المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020" رفقة منتخبات كرواتيا وبولندا وسلوفينيا.

ستيرلنج يورو 2020 انجلترا كرواتيا مانشستر سيتي

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