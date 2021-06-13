إصابة مصطفى إبراهيم لاعب الاتحاد السكندري بكسر في الفك

تعرض مصطفي إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لإصابة بكسر في الفك خلال فريق الشباب “ الأمل ” مساء أمس ضمن استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري المصري .

و أعلن الدكتور عمرو الاشلم رئيس الجهاز الطبي و الدكتور محمد عنان طبيب الفريق تشخيص الاصابة بكسر فى الفك.

ويجري اللاعب عملية جراحية غدا .

ويلتقي الاتحاد السكندري مع المقاصة يوم 17 يونيو الجاري ضمن منافسات الأسبوع 26 لبطولة الدوري المصري.



واعتمد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري على الفقرات الفنية والتلاحم بين اللاعبين وخوض الهجمات المرتدة لتصحيح مسار اللاعبين خلال خوض التدريبات.



وبدأ العميد في وضع خطة الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري المصري.

ويهدف حسام حسن لتحقيق الفوز على مصر المقاصة؛ لضمان المنافسة على المربع الذهبي لبطولة الدوري هذا الموسم.