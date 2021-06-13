ملكة بريطانيا تستقبل الرئيس الأمريكي في قصر ويندسور.. فيديو

استقبلت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا ، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر ويندسور.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، في قصر ويندسور، في ختام قمة مجموعة السبع، حيث كانت الملكة إليزابيث في انتظار بايدن الذي يجري أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب.

وذهب بايدن وزوجته جيل إلى قلعة ويندسور، حيث يحتسي الشاي مع الملكة إليزابيث في القصر الذي يعد منزلا للعائلة المالكة البريطانية منذ ما يقرب من ألف عام.

وقام حرس الشرف الملكي بإلقاء التحية الملكية فور وصول الضيف وعزف النشيد الوطني الأمريكي، حسبما أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام بريطانية.

Joe Biden reçu par la reine Elizabeth II au château de Windsor pic.twitter.com/gSHLxM9at6 — BFMTV (@BFMTV) June 13, 2021

وكانت ملكة بريطانيا التقت بايدن وزوجته خلال زيارتهما للبلاد، وذلك خلال حفل استقبال لقادة مجموعة السبع وزوجاتهم مساء الجمعة في كورنوال جنوب غرب إنجلترا.

في وقت سابق قالت جيل بايدن فور وصولهما إلى بريطانيا يوم الخميس "أتطلع أنا وجو للقاء الملكة.. هذا جزء مثير من زيارتنا".