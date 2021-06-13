وزير القوي العاملة: مشروعات الدولة ساهمت فى حل أزمة البطالة للعائدين من العراق وليبيا
قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن الوزارة تسعى لتدشين مليون مشروع صغير للقضاء علي البطالة.
وتابع سعفان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج " صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الوزارة لديها إهتمام بالمشروعات الصغيرة والتدريب المهني".
أوضح وزير القوي العاملة:" لو استطعنا تنفيذ 100 ألف مشروع صغير سنوفر مليون فرصة عمل، معقبا:"المشروعات الكبري للدولة حلت أزمة البطالة للعائدين من العراق وليبيا".
وأضاف وزير القوي العاملة:" لدينا قوائم انتظار في مشروع التدريب المهني، مضيفا:"مبادرة حياة كريمة نطبقها في قطاعات الوزارة منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عنها".
وأكد أن الدولة تسعي جاهدة لتوفير فرصة العمل لأولادها وأيضا دعم المشروعات الصغيرة.