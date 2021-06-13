لحظة اعتقال مضيف طيران غريب الأطوار هدد باسقاط الطائرة.. شاهد

مضيف طيران مختل

خضع مضيف طيران خارج الخدمة تابع لشركة دلتا من للاعتقال من قبل زملائه وتم احتجازهحتجز في مكتب التحقيقات الفيدرالي، بعد أن قال إنه يريد إسقاط طائرة.

وذكرت شبكة سي إن إن ، أن الرجل ، الذي لم يتم الكشف عن هويته ، كان في رحلة دلتا رقم 1730 من لوس أنجلوس إلى أتلانتا عندما تولى إدارة الاتصال الداخلي قبل الاعتداء على مضيفتين.

وقال إنه أخبر الركاب أن أقنعة الأكسجين ستسقط من السقف ، مما جعل البعض يخشى أن تكون الطائرة على وشك السقوط

وقال المتحدث باسم دلتا إيريك زيوجشميدت لشبكة CNN إن الطائرة اضطرت للهبوط في أوكلاهوما سيتي يوم الجمعة ولم يصب أي الركاب أو الطاقم بأذى.

ووصف ركاب آخرون في الرحلة المزدحمة الرجل بأنه "غريب" وأخبروا المنفذ أنه "كان يرتدي ملابس غريبة تمامًا" وكان يرتدي خوذة مع وسادات للكوع والركبة أثناء رحلاته.

وقال جيرمين جونسون ، النقيب بشرطة أوكلاهوما سيتي ، إن الرجل تم احتجازه ونقله إلى مستشفى بمدينة أوكلاهوما وبه إصابات طفيفة.

وأضاف جونسون إن فنيي القنابل فحصوا الطائرة بعد أن هبطت بعد الساعة الخامسة من صباح يوم السبت ، والرجل الآن محتجز لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي على الرغم من عدم توجيه أي اتهامات حتى الآن.